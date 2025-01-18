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18.01.2025, 13:39

За проезд по тротуару в центре Актау оштрафовали водителя

Происшествия 0 1 725 Лиана Рязанцева

Полицейские нашли и оштрафовали водителя легкового автомобиля, который разъезжал по тротуару в 7 микрорайоне Актау.

Кадр видео
Кадр видео

Грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля марки Toyota Camry попало на видео в Актау. Жителя города возмутил поступок водителя, который выехал на тротуар возле 8 дома в 7 микрорайоне. Инцидент произошел 16 января.

Благодаря видео полицейские нашли и составили административный протокол на водителя внедорожника.

В ходе мониторинга социальной сети выявлен водитель, который двигался на своем автомобиле по пешеходной полосе, что затрудняло передвижение жителей. Личность нарушителя установлена, на него составлен протокол по статье 596 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в полиции Актау.

Для справки:

Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей или 58 980 тенге.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Jack
Jack
С тех пор как с дороги на тротуар выехал )
18.01.2025, 18:21
fox1167
fox1167
"протокол на водителя внедорожника."------С каких пор Камрюха стала внедорожником?
18.01.2025, 09:06
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