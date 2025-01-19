Водитель получил ожоги при возгорании «легковушки» близ Актау

Водитель пострадал при горении автомобиля под Актау. Пострадавшего доставили в больницу до приезда Скорой помощи. Подробности инцидента, произошедшие в жилом массиве Акеспе Мунайлинского района, сообщили в ДЧС Мангистауской области.

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По данным спасателей, вечером 18 января перед гаражом одного из частных домов произошло возгорание моторного отсека автомобиля Lada Granta. Рядом находился 33-летний владелец транспорта, который в результате пожара получил ожоги двух процентов поверхности тела.

До прибытия кареты Скорой помощи его доставили в больницу. После осмотра врачей был отправлен домой на амбулаторное лечение.

В ДЧС сообщили, что в автомобиле был установлен газовый баллон емкостью 60 литров.