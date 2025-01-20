Авиакатастрофа близ Актау: ясновидящая заявляет о находке на месте крушения

В Сети активно обсуждают видео, на котором ясновидящая из Астаны Айгуль Бердыгалиева рассказывает, что на месте авиапроисшествия она нашла золотую серьгу одной из погибших.

Фото: кадр видео

На своей странице в Instagram, которая насчитывает более 300 тысяч подписчиков, Айгуль Бердыгалиева рассказала, что ее постоянно посещал дух одной из погибших женщин, который просил найти на месте авиакатастрофы золотую серьгу, которую нужно передать матери покойной.

Айгуль Бердыгалиева, как она говорит, прибыла в это воскресенье, 19 января, в Актау, и смогла отыскать ту самую драгоценность.

Ясновидящая готова передать это украшение родственникам погибшей, если они представят фотографию с женщиной в этих серьгах.

До этого Айгуль Бердыгалиева заявляла, что предсказала аварию месяцем ранее.

Напомним, на минувшей неделе расшифрованные данные черных ящиков разбившегося борта прибыли из Бразилии в Казахстан.