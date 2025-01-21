Собака напала на школьника в Акшукуре – мальчик в тяжелом состоянии

Мальчика 2009 года рождения доставили в детскую областную больницу. По словам медиков, он находится в тяжелом состоянии. Полиция уже установила личность хозяина собаки.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

В селе Акшукур Тупкараганского района на ученика школы-гимназии напала собака. Инцидент произошел сегодня, 21 января, примерно в 09:20. Пострадавший был доставлен в детскую областную больницу для оказания необходимой помощи. Там медики определили состояние 16-летнего подростка как тяжелое.

Сотрудники полиции установили личность владельца животного. В отношении хозяина собаки составили протокол по статье 407 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» («Нарушение правил содержания животных»).

В ведомстве также напомнили владельцам домашних животных о необходимости соблюдать правила их содержания, чтобы избежать подобных происшествий.