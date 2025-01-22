Авиакатастрофа близ Актау: владелица драгоценного украшения вышла из комы в Баку

Ясновидящая из Астаны Айгуль Бердыгалиева передала найденную на месте крушения самолета серьгу правоохранителям. На следующий день нашлись родственники той самой женщины, кому и принадлежала эта драгоценность.

Фото: кадр видео

Как рассказала Айгуль Бердыгалиева на своей странице в Instagram, ее навестили правоохранители, попросившие передать найденное на месте авиакатастрофы золотое украшение в интересах следствия. Она не стала противостоять Закону и без сопротивления отдала находку. Обязательства по поиску родных погибшей женщины, со слов ясновидящей, полицейские взяли на себя.

В департаменте полиции корреспонденту Lada.kz посоветовали обратиться в линейный отдел полиции, где сообщили, что делом занимается генеральная прокуратура РК.

Ясновидящая сообщила, что женщина, чей дух являлся к ней и просил передать украшение матери, все время находилась в коме в реанимации Баку. К тому же, она оказалась беременной. Выяснилось, что эти сережки были подарены свекровью.

В Сети активно обсуждали видео, на котором ясновидящая из Астаны Айгуль Бердыгалиева рассказывает, что на месте авиапроисшествия она нашла золотую серьгу одной из пассажирок.