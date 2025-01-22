Мужчина умер в собственной квартире в Актау

Пользователи Lada.kz сообщили, что у дома №27 в 11 микрорайоне столпотворение людей, а также Скорой помощи и полиции.

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Как выяснилось, в одной из квартир пятиэтажки сегодня, 22 января, произошла трагедия.

По информации пресс-службы областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, тело пожилого мужчины без признаков жизни обнаружили в квартире проживающие с ним родственники.

Смерть, по данным медиков, наступила по неизвестной причине.

Как удалось узнать корреспонденту Lada.kz на месте, умерший – 78-летний пенсионер, который в последнее время болел. Соседи говорят, что он был уважаемым человеком.

В настоящее время сюда прибыли родственники и близкие умершего.