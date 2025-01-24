Житель Актау разбил iPhone своей возлюбленной и попал на крупный штраф

Мужчина в ходе ссоры разбил телефон марки iPhone 14, принадлежащий его девушке, и получил крупный штраф – более 196 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба Специализированного суда по административным правонарушениям Актау.

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По материалам дела, 30 ноября 2024 года, около 12:30 часов, в одной из квартир дома №25 во 2 микрорайоне во время ссоры мужчина разбил мобильный телефон своей девушки марки iPhone 14, чем причинил материальный ущерб.

Девушка подала в суд на своего возлюбленного. Специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении мужчины по части 1 статьи 147-1 КоАП РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, полное признание вины, возмещение понесенных убытков, отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Мужчина признан виновным, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей (196 600 тенге), - сообщает пресс-служба суда.

Постановление не вступило в законную силу.