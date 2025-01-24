Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего в Мангистау срочника

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Сегодня, 24 января, в Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам Дамир Досов обратился к присутствующим на процессе родителям покойного Марата Баркулова.

Я понимаю вашу боль и ваши страдания. Как вам нелегко. Я искренне сожалею о случившемся, прошу прощения всем сердцем! С Маратом у меня были хорошие отношения, я ему не отказывал, когда он просил позвонить родителям, так как это – святое. Я с ним ходил в магазин, чтобы он не получал замечания. Иногда он просил личные советы, и я ему говорил, как правильно поступить. У меня были хорошие отношения со всеми военнослужащими. Я старался быть полезным для общества и помогать маме, так как рос без отца, и единственный ребенок, - сказал Дамир Досов.

Он подчеркнул, что не имел злого умысла и не думал, что может случайно убить человека. На прениях женщины со стороны Досова и Баркулова плакали, сам подсудимый тоже едва сдерживал слезы.

Адвокат потерпевшей стороны просила переквалифицировать деяния Дамира Досова на пункт 9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство из хулиганских побуждений) и запросил 20 лет лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на аккаунт в социальной сети адвоката.

Ранее государственный обвинитель Амангуль Жумагалиева попросила суд признать Дамира Досова виновным в умышленном убийстве и приговорить к 13 годам лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2024 года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение.

В январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб парень, был случайным, а не преднамеренным.