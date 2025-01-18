Убийство солдата-срочника в Мангистау: подсудимый не признает свою вину

Вчера, 17 января, в Специализированном межрайонном военном суде прошел судебный процесс по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый, гвардии лейтенант Дамир Досов, обвиняемый в умышленном убийстве, на допросе заявил, что не признает свою вину, передает Kz24.news.

Фото из архива

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане вчера, 17 января, состоялся допрос лейтенанта Дамира Досова, обвиняемого в умышленном убийстве солдата-срочника Марата Баркулова.

Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

У меня не было умысла убивать Марата Баркулова. Это была моя неосторожность. Я не знал, что пистолет заряжен, — сказал Досов, добавив, что он и погибший солдат были в хороших отношениях.

Подсудимый заявил, что во время инцидента он лишь имитировал стрельбу. По его словам, пистолет ему передал начальник штаба зенитной бригады Багдат Майлиев, однако инструктаж по обращению с оружием проведен не был.

В суде подсудимый выразил соболезнования родным погибшего.

Во время дачи показаний Досов заплакал, обращаясь к родителям Баркулова с просьбой о прощении, но вскоре успокоился и продолжил отвечать на вопросы судей и адвокатов сдержанно, - отмечается на сайте Kz24.news.

Адвокат потерпевшей стороны Азамат Сагал сообщил, что закончились все допросы, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Напомним, ранее в суде допросили военнослужащих бригады морской пехоты. Они поделились известной им информацией по делу. Свидетель Нурали Максутов рассказал, что бывший командир взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» министерства обороны Дамир Досов перед смертельным выстрелом направлял пистолет и на других сослуживцев.

14 января состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Однако оно закончилось, так и не начавшись. Корреспондент Lada.kz переговорила с адвокатом потерпевшей стороны Азаматом Сагал. Он выразил обеспокоенность предвзятым отношением суда к потерпевшей стороне.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Кроме того, отец погибшего в Мангистау солдата потребовал открытого суда. Он заявил, что не верит в случайную смерть сына. Мужчина также попросил привлечь к ответственности медиков.

Адвокат потерпевшей стороны ранее поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.

Позже журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом погибшего солдата Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела.

Также Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, произошедших среди срочников в Мангистау.