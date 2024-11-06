Отец погибшего в Мангистау солдата: мой сын мечтал стать бойцом СОБР

Журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом погибшего солдата Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела. Ербол Баркулов, отец погибшего солдата, сообщил, что, со слов следователя, расследование завершено и впереди их ожидает суд. Также адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков рассказал о текущем состоянии дела.

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Отец погибшего солдата Марата Баркулова прибыл в Актау, чтобы ознакомиться с ходом уголовного расследования.

При встрече с журналистом реакции Lada.kz Ербол Баркулов сообщил, что следователь загрузил материалы уголовного дела на flash карту и в данный момент он изучает документацию дела: пять томов на казахском языке и четыре тома на русском.

Следствие началось 7 сентября, в день гибели моего сына, и длилось два месяца. В рамках уголовного дела есть один подозреваемый, лейтенант, а также пятеро солдат срочной службы, которые были свидетелями произошедшего, - рассказал Ербол Баркулов.

По словам Ербола Баркулова, он не может раскрывать все детали дела, так как им подписан документ о недопустимости разглашения данных досудебного расследования. Тем не менее, он отметил, что в целом доволен ходом расследования, хотя его насторожило появление пятого свидетеля.

Марат Баркулов был призван в армию весной с первым призывом 2024 года.

Отец погибшего солдата также выразил опасения, что суд может переквалифицировать статью с «Убийства» на «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих», что может повлиять на степень ответственности подсудимого.

Я говорил и буду открыто говорить о том, что, возможно, в этом заинтересованы более крупные личности, – подчеркнул он.

Ербол Баркулов убежден, что гибель его сына была не случайностью, не следствием нарушения правил обращения с оружием, а умышленным убийством.

Я убеждён, что произошло целенаправленное убийство моего сына. Между подозреваемым и моим сыном, вероятно, были конфликты, – рассказал он.

По мнению отца погибшего солдата, профессиональный военный, прошедший инструктаж и получивший патроны и боевой пистолет, не должен «играть с огнем».

Он офицер, обученный правилам обращения с оружием. Он не имеет права даже в шутку направлять оружие на других людей, – подчеркнул Баркулов.

По словам отца погибшего солдата, профессиональный военный, офицер прекрасно различает разницу в весе между пустым пистолетом и заряженным, так как заряженное оружие заметно тяжелее.

У меня всегда была мечта, чтобы мой сын служил Родине, как и наши предки. Мой дед воевал на фронтах Финской и Великой Отечественной войн, отец также был военным. Всё детство я провёл, следуя за отцом по гарнизонам, пропитавшись духом армии. Я сам мечтал о военной службе, но из-за недостатка веса не смог пройти отбор. Когда сыну исполнилось 18 лет, я говорил ему, что служба — это долг перед Родиной. Я советовал ему сначала пойти в армию, а потом, если захочет, связать с ней свою жизнь. И его мама тоже поддерживала эту идею. Однако он поначалу не хотел, и мы решили не настаивать. К весеннему призыву он неожиданно изменил своё решение и решил всё-таки пойти в армию. Он сам пошёл в военкомат, прошёл медкомиссию. Очень мечтал попасть в воздушно-десантные войска и подходил по всем параметрам, но в итоге попал в морскую пехоту. Когда мы разговаривали, он был рад этому и гордился, что служит в элитных войсках. Я даже советовал ему остаться на контракт, но сын мечтал попасть в Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), — рассказал Ербол Баркулов.

Ербол Баркулов сообщил, что судебное разбирательство состоится в Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам, расположенном в Астане, и он будет ходатайствовать о его проведении в открытом формате.

На данный момент хочу выразить благодарность следствию и начальнику части. Я вижу, что расследование ведется прозрачно, как и должно быть в правовом государстве, ничего не скрывается. Я, как гражданин Казахстана, чей сын отдал долг Родине своей жизнью, буду добиваться, чтобы суд прошел открыто, что крайне важно для общественной прозрачности, - поделился отец погибшего солдата.

Он также отметил, что не намерен требовать пожизненного заключения для обвиняемого, но хочет, чтобы суд честно привлек к ответственности всех, кто должен ответить по закону.

Я хочу, чтобы он и его руководство, включая Министерство обороны, понесли ответственность. Кто-то должен ответить не только за смерть моего сына, но и за гибель других ребят, отдавших долг Родине. Я хочу, чтобы этот суд стал основой для правовой защиты наших детей и тех молодых людей, которые пойдут служить в армию. В честь моего покойного сына суд должен стать отправной точкой для наведения порядка в армии, чтобы родители не переживали за своих детей, отправляя их на службу, - сказал Ербол Баркулов.

В конце разговора отец погибшего солдата попросил журналиста обязательно указать в статье его благодарность.

Я хотел бы выразить благодарность командиру части, начальнику штаба и двум офицерам - Акылжану и Нурали. Это те люди, которые действительно пришли служить нашей общей стране. Я благодарен им за то, что, когда мы прибыли в Актау, они встретили нас с супругой и организовали встречу с ребятами, которые служили с нашим покойным сыном. Они всячески помогают нам. Также я хотел бы выразить особую благодарность нашему адвокату Айбеку Суюндукову, который откликнулся на наше горе и безвозмездно протянул нам руку помощи, - заключил Ербол Баркулов.

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков поделился информацией о ходе уголовного дела.

Пока орган, ведущий досудебное расследование, не уведомил сторону потерпевших об окончании производства следственных действий, сторона потерпевших будет считать, что уголовное дело не завершено. Уведомление об окончании производства следственных действий нам не вручено. На дату предоставления комментария нас не ознакомили с материалами уголовного дела в порядке статей 295-296 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, - заявил Айбек Суюндуков.

Марата Баркулова похоронили 10 сентября 2024 года в селе Самар Восточно-Казахстанской области.

Марат Баркулов поклялся достойно исполнять свой долг и мужественно защищать границы своей родины.

Фото и видео из архива семьи Баркуловых

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Семья Марата Баркулов также рассказала, что незадолго до смерти он просил деньги у родных и знакомых.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда.

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Отец погибшего в Мангистау солдата не верит в случайную смерть сына.