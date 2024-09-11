Мать убитого солдата в Актау: Перед смертью он часто просил деньги

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова, передает ИА «NewTimes.kz» .

Скрин видео

Видео с мамой, отцом и друзьями солдата появилось на странице блогера Дамира Кушеева.Там же комментарии по поводу трагедии дал командующий войсками РК «Запад» Бауыржан Артыков.

Со слова отца Ербола Баркулова, Марат изначально не хотел идти в армию. Однако через год передумал и решил отдать долг Родине.

«В этом году он сам пошел в армию. Гордился, что пошел в элитные войска Казахстана. Радовался, что попал туда, в Актау. Гордился, что попал в морскую пехоту», – рассказал Ербол Баркулов.

Мама Марата отметила, что просила его остаться служить в Восточном Казахстане. Однако он сделал свой выбор и просил ее не переживать и не плакать, ведь у него «все хорошо». Женщина отметила, что сын никогда не просил большую сумму денег, максимум две тысяч тенге.

«В тот день, в четверг (5 сентября - прим-ред), он почему-то судорожно начал собирать деньги. Всех обзвонил за два часа. Он только мне не позвонил. Он звонил папе, сестре. Вчера приходила мама солдата, она рассказала, что он и к ним всем позвонил. Просил деньги», – рассказала Асия Баркулова.

Со слов отца, обычно, если Марат просил деньги, то это было по воскресеньям. Сумма всегда не превышала 2-3 тысяч тенге. Но в последнее время он начал чаще звонить Ерболу и просить деньги.

«Он мне позвонил, просил деньги. Я поинтересовался - для чего? Был такой момент, что он 2-3 дня подряд звонил. Просил 2-3 тысяч тенге. Не помню, 4 или 5 сентября разговаривали. Тогда он попросил деньги и сказал, что они хотят купить колонку и собирают деньги. Я ему предложил подождать до октября, приеду сам и привезу хорошую колонку. Он несколько дней подряд брал деньги. Возможно, кто-то из офицерского состава наркоман», – предположил отец.

Комментируя трагедию, командующий войсками РК «Запад» Бауыржан Артыков отметил, что в армии есть полное снабжение. А для того, чтобы предотвратить поборы среди военнослужащих, открыт родительский чат с командирами.

«Начиная с первого дня, мы просим родителей, если выяснялся такой факт, чтобы сразу позвонили нам. Чтобы мы на месте выяснили. К сожалению, происшествие случилось. Поэтому я приехал, как командующий войсками, чтобы просить прощение у родителей, родственников и близких. Сегодня мы провожаем его в последний путь», – сказал Артыков.

Он заверил, что не только офицер, виновный в смерти Марата, но и другие ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Сегодня, 10 сентября, родственники Марата Баркулова, солдата, получившего огнестрельное ранение в лицо, проводили его в последний путь. Похороны прошли в родном селе Самарское.

Напомним, трагический инцидент произошел во время сборов на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области 7 сентября.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.