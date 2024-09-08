«Единственного сына отправил в армию, а получил труп»: отец погибшего в Мангистау солдата записал видеообращение

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Мужчина рассказал, что его сына застрелили из пистолета в лицо, трагедию хотят списать на несчастный случай, якобы офицер играл с пистолетом и оружие выстрелило само по себе.

После досылания патрона в патронник, снятия предохранителя пистолет может выстрелить. Это точно была не игрушка, и не играл этот офицер. Прошу министра обороны РК, чтобы это дело на зашло в тупик, а досконально его изучили. Здесь не было несчастного случая. Единственного сына отправил в армию, а получил труп, - сказал отец скончавшегося солдата.

На данный момент, со слов отца погибшего военнослужащего, офицер задержан.

Напомним, трагический инцидент произошел во время сборов на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области вчера, 7 сентября.