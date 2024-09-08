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08.09.2024, 17:33

Убийство солдата-срочника в Мангистау: подозреваемого поместили в изолятор

Происшествия 0 3 742 Сергей Кораблев

В главной военной прокуратуре и министерстве обороны Казахстана прокомментировали трагедию с военнослужащим в Мангистауской области.

Фото с сайта 24tv.ua
Фото с сайта 24tv.ua

По данным главной военной прокуратуры, 7 сентября около 17:10 часов командир взвода одной из воинских частей на территории полигона «Оймаша» произвел выстрел из табельного пистолета в рядового, от которого последний скончался. 

В этот же день Западным региональным Военно-следственным управлением начато досудебное расследование по факту умышленного убийства (часть 1 статья 99 УК РК).

Органом следствия подозреваемый задержан и водворен в ИВС Актау.

Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий для установления причин и иных обстоятельств преступления.

По делу назначен процессуальный прокурор. Ход расследования главной военной прокуратурой взят на особый контроль.

Как сообщили в министерстве обороны, погиб военнослужащий срочной службы войсковой части 25744.

Дело взято на особый контроль министра обороны. По его поручению создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Жазыкбаева. Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственным органам оказывается полное содействие для объективного расследования. Виновные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии Уголовным кодексом РК, - заявили в минобороны.

В ведомстве выразили соболезнования семье и родственникам погибшего военнослужащего. Им будет оказана всесторонняя помощь.

Напомним, трагический инцидент произошел во время сборов на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области вчера, 7 сентября.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Если табельный пистолет, то офицер. Куда катится армия, если офицер стреляет в СВОЕГО солдата на поражение???
08.09.2024, 18:34
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