«Как над Бишимбаевым»: отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда

Ербол Баркулов потребовал проведения открытых судебных разбирательств по делу о смерти своего сына, а также попросил поддержки у казахстанцев.

Фото: кадры из видео

Ербол Баркулов, отец погибшего солдата, записал видеообращение, в котором попросил справедливых и открытых судебных разбирательств по уголовному делу.

Я не хочу, чтобы пустилось все самотеком. Хочу, чтобы поддержали меня, моего сына, моих родственников добиться того, чтобы все было прозрачно. Будет в дальнейшем суд, чтобы все было прозрачно, открытый суд, как над Бишимбаевым, - сказал на видео Ербол Баркулов.

Он добавил, что разговаривал с сослуживцами своего сына, отметив, что все они говорят одно и то же. Отец погибшего не исключает версии того, что солдат могли запугать.

Ербол Баркулов также поделился отрывком видео, на котором один из военнослужащих рассказал некоторые подробности трагического инцидента.

Он (подозреваемый в совершении преступления – прим. авт.) в первый раз прицелился, нажал, у него был щелчок просто. Потом он через силу перезарядил его (пистолет – прим. авт.) и нацелился, и потом произошел выстрел. В этот момент Марат с Данилкой общался, - рассказал военнослужащий.

Напомним, 19-летний солдат Марат Баркулов погиб во время сборов на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области 7 сентября. После трагедии в Актау прибыл его отец – Ербол Баркулов, он записал видеообращение, в котором попросил минобороны провести тщательное расследование.

По данным главной военной прокуратуры, подозреваемого в совершении преступления водворили в ИВС областного центра, расследование ведется по части 1 статьи 99 (Убийство) УК РК.

В Министерстве обороны РК заявили, что держат ход дела на особом контроле, отметив, что виновные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с уголовным кодексом Казахстана.

Семья Марата Баркулов также рассказала, что незадолго до смерти он просил деньги у родных и знакомых.