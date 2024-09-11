Как погибали солдаты-срочники в Мангистау

Жители области обсуждают гибель солдата-срочника в Актау. Это не первый случай смерти среди юношей, которые идут служить Родине. Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, случившихся среди солдат-срочников в Мангистау.

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Жителей Мангистау вновь потрясла новость о гибели солдата-срочника во время сборов на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области. В связи с этим портал Lada.kz подготовил подборку других трагических случаев, произошедших среди солдат-срочников в регионе за последние 10 лет. Стоит отметить, что в обзоре могут отсутствовать некоторые случаи, так как подборка была составлена на основе архивных материалов редакции.

2013 год

В Актау в воинской части №2018 повесился солдат срочник.

Пресс-служба Следственного комитета МВД РК сообщила, что 31 июля 2013 года в Мангистауской области на территории воинской части в кладовом помещении, расположенном возле дома офицерского состава, обнаружен труп военнослужащего срочной службы, покончившего жизнь самоубийством путем повешения.

2015 год

Четыре бронетранспортера c военнослужащими затонули на учениях в Актау.

Трагедия произошла 18 сентября 2015 года во время международных учений.

Преодолев около 150 метров по морю, из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны утонуло четыре единицы БТР-80. Две единицы техники вышли своим ходом на берег. По предварительным данным, утонули четверо военнослужащих срочной службы, - сообщается в информации пресс-службы Министерства обороны.

В Жанаозене обнаружен труп солдата срочной службы.

В воинской части №5548, расположенной в Жанаозене, 13 октября был обнаружен труп солдата-срочника.

Рядовой 1995 года рождения, уроженец Кызылординской области, был обнаружен повешенным на своем брючном ремне. Перед трагедией солдат во время занятий отлучился в туалет. На передобеденном построении его не было, после этого его начали искать. Через полчаса его обнаружили сослуживцы. Солдаты вытащили тело из петли и пытались оказать первую медицинскую помощь до приезда Скорой помощи, но приехавшие врачи констатировали смерть. Видимых телесных повреждений на теле не было обнаружено, - рассказал начальник Западного регионального военно-следственного управления МВД РК полковник юстиции Бакытказы Жунисжанов.

2016 год

Солдата-срочника из Мангистауской области убили в войсковой части в Сарыозеке.

Солдат-срочник, 18-летний Даниэль Сайфуллин, был призван в армию в 2016 году. 25 июня он принял присягу. А через две недели вернулся домой в гробу.

Трагедия случилась 7 июля примерно в 17:45. Двое сослуживцев Даниэля отправились за водой через склад, у которого несли службу солдаты, призванные на два месяца раньше. Даниэль хотел позвать своих боевых товарищей, но со склада в казарму он так и не вернулся, его до смерти избили.

2020 год

Призывнику в Актау ампутировали руку после взрыва гранаты.

Военнослужащий Сергей Кошелев 17 июля 2020 года потерял руку на учениях во время взрыва гранаты в Бейнеу. Позже Сергея Кошелева признали виновным, но в соответствии с частью 2 статьи 70 УК (Лицо, впервые совершившее уголовный проступок либо впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, подлежит освобождению судом от уголовной ответственности, если будет установлено, что в силу последующего безупречного поведения это лицо ко времени рассмотрения дела в суде не может быть сочтено общественно опасным) освобожден от уголовной ответственности.

Военнослужащий погиб из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау.

ЧП случилось 5 августа в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау. У одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта. Муратжан Жамауов скончался в Мангистауской областной больнице (МОБ) 1 сентября 2020 года.

По данным пресс-службы Министерства обороны РК, на команды, подаваемые с земли, парашютист не реагировал, запасным парашютом не воспользовался, в результате чего произошло жесткое приземление.

2022 год

Солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.

Погибший военнослужащий - 18-летний Алибек Калбай. 18 апреля 2022 года он прибыл в войсковую часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. 22 апреля родственникам Алибека позвонили из войсковой части и сообщили о его смерти. Умер от побоев.

Солдат-срочник погиб в воинской части в Мангистау

Трагедия произошла 4 июня 2022 года в воинской части пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе. Солдат Едил Тешебаев повесился - на шее у него было два ремня. В пресс-службе КНБ РК заявили, что причиной суицида стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы.

Солдат-срочник из Актау умер от сердечного приступа в Атырауской области.

В Атырауской области 17 августа 2022 года во время несения службы скончался военнослужащий срочной службы. Погибший Нұрбек Ерғалиев - уроженец Актау. Ему оставалось несколько месяцев до дембеля.

Он служил на заставе «Жанбай» на берегу Каспийского моря, и в этот день вместе с сослуживцами выехал в очередной наряд по охране государственной границы. Но служебное авто сломалось, и, судя по всему, часы, проведённые на страшной жаре, оказались для срочника роковыми.

2023 год

Солдат в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Мангистау стал инвалидом.

Алматинец Нурлан Аскарулы, отправившийся служить в Мангистаускую область, вернулся из армии инвалидом. Парень в результате взрыва боеприпаса лишился двух пальцев. Кроме того, у него в теле осталось около 80 осколков снаряда. По его словам, никакой материальной помощи со стороны Минобороны ему так и не оказали.

Трагедия произошла в мае 2023 года на полигоне «Бекет ата». Ему и другим солдатам отдали приказ очистить территорию после тренировок. Солдаты, по словам Нурлана Аскарулы, без специального снаряжения и обмундирования стали голыми руками собирать взрывчатку. А один из таких снарядов взорвался у парня в руке.

Солдат-срочник умер на полигоне в Мангистау во время сбора бытового мусора.

Во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования «Запад» 30 сентября 2023 года произошёл хлопок неизвестного вещества. В результате один солдат-срочник Аскар Арашбай получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу. Аскар Арашбай 2003 года рождения, в армию был призван из Туркестанской области после окончания колледжа.

В результате взрыва ещё один военнослужащий, сержант по контракту 2000 года рождения, получил ранение в затылочную часть головы. К счастью, для него всё закончилось благополучно — угрозы жизни и здоровью нет.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.