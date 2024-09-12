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12.09.2024, 11:23

Отец погибшего в Мангистау солдата не верит в случайную смерть сына

Происшествия 0 1 544 Лиана Рязанцева

Редакция ZTB News связалась с отцом погибшего на военных сборах солдата-срочника Марата Баркулова. Он утверждает, что выстрел в лицо его сына был ничем иным, как умышленным убийством. 

Фото: кадры из видео
Фото: кадры из видео

По словам отца Марата - Ербола Баркулова - юноша отправился служить в армию добровольно.

В прошлом году у нас с Маратом был разговор об армии, но тогда он не хотел. Он учился, работал в частном охранном предприятии. Потом сам настроился и решил служить, никто его не заставлял. Марат звонил нам еженедельно, по выходным, - рассказывает отец погибшего. 

Несмотря на то, что изначально Марат хотел попасть в десантные войска, он был счастлив служить и в морской пехоте. Молодой человек говорил отцу, что находился в элитном подразделении, и очень гордился этим.

Фото из личного архива Ербола Баркулова

Офицеры сказали Ерболу, что смерть его сына - несчастный случай, однако убитый горем родитель отказывается в это верить. 

Когда я прилетел туда, офицеры сказали, что это был несанкционированный выстрел из пистолета Макарова в лицо. Стрелял лейтенант, командир Марата. Солдат, который был там, говорит, что вначале раздался щелчок. И после этого  лейтенант передернул затвор, направил пистолет на Марата, прицелился в него и нажал на курок. Офицеры и солдаты продолжают говорить, что лейтенант в шутку направлял пистолет на подчиненных. Прикрывают его, - считает отец Марата.

Ербол Баркулов считает, что дело хотят переквалифицровать по статье 104 уголовного кодекса “Причинение смерти по неосторожности”. 

Я видел тело Марата, вроде ребенок целый. На лице с правой стороны  есть рваная рана и на лбу как будто ссадина. Но, происхождение этих ран будут исследовать уже эксперты, - говорит Ербол. 

Отец погибшего полон решимости добиться справедливости. Он просит о пожизненном заключении для подозреваемого лейтенанта. 

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел  трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.  

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор. 

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Семья Марата Баркулов также рассказала, что незадолго до смерти он просил деньги у родных и знакомых.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда. 

 Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, случившихся среди солдат-срочников в Мангистау.

 

 

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