Отец погибшего в Мангистау солдата не верит в случайную смерть сына

Редакция ZTB News связалась с отцом погибшего на военных сборах солдата-срочника Марата Баркулова. Он утверждает, что выстрел в лицо его сына был ничем иным, как умышленным убийством.

Фото: кадры из видео

По словам отца Марата - Ербола Баркулова - юноша отправился служить в армию добровольно.

В прошлом году у нас с Маратом был разговор об армии, но тогда он не хотел. Он учился, работал в частном охранном предприятии. Потом сам настроился и решил служить, никто его не заставлял. Марат звонил нам еженедельно, по выходным, - рассказывает отец погибшего.

Несмотря на то, что изначально Марат хотел попасть в десантные войска, он был счастлив служить и в морской пехоте. Молодой человек говорил отцу, что находился в элитном подразделении, и очень гордился этим.

Фото из личного архива Ербола Баркулова

Офицеры сказали Ерболу, что смерть его сына - несчастный случай, однако убитый горем родитель отказывается в это верить.

Когда я прилетел туда, офицеры сказали, что это был несанкционированный выстрел из пистолета Макарова в лицо. Стрелял лейтенант, командир Марата. Солдат, который был там, говорит, что вначале раздался щелчок. И после этого лейтенант передернул затвор, направил пистолет на Марата, прицелился в него и нажал на курок. Офицеры и солдаты продолжают говорить, что лейтенант в шутку направлял пистолет на подчиненных. Прикрывают его, - считает отец Марата.

Ербол Баркулов считает, что дело хотят переквалифицровать по статье 104 уголовного кодекса “Причинение смерти по неосторожности”.

Я видел тело Марата, вроде ребенок целый. На лице с правой стороны есть рваная рана и на лбу как будто ссадина. Но, происхождение этих ран будут исследовать уже эксперты, - говорит Ербол.

Отец погибшего полон решимости добиться справедливости. Он просит о пожизненном заключении для подозреваемого лейтенанта.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Семья Марата Баркулов также рассказала, что незадолго до смерти он просил деньги у родных и знакомых.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда.

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