Убийство солдата-срочника в Мангистау: судебное заседание завершилось, так и не начавшись

Сегодня, 14 января, состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Однако оно закончилось, так и не начавшись, сообщил адвокат потерпевшей стороны Азамат Сагал.

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Корреспондент Lada.kz переговорила с адвокатом потерпевшей стороны Азаматом Сагал. Он выразил обеспокоенность предвзятым отношением суда к потерпевшей стороне.

Я хотел бы отметить, что со стороны суда каждый раз сталкиваемся с предвзятым отношением к потерпевшей стороне. Я не могу понять, с чем это связано, у нас большие опасения по поводу объективности суда. Все ходатайства, которые заявлялись ранее по настоящему делу, суд необоснованно отклонил. Более того, нас даже не ознакомили с постановлением по этому вопросу, — подчеркнул Азамат Сагал

Адвокат также отметил, что заседание было назначено на сегодня, 14 января, без учета мнения сторон.

В пятницу, 10 января, суд, не учитывая мнения сторон, назначил заседание на сегодня, 14 января, хотя я подал ходатайство через судебный кабинет и поставил в известность секретаря судебного заседания о том, что в этот день у меня запланирован другой процесс, который продлится весь день. По другому делу заседание было назначено на эту дату заранее. Тем не менее, судебный процесс все равно был назначен на сегодня, и начался в мое отсутствие. Естественно, я не смог присутствовать на заседании, - сказал Азамат Сагал.

На заседании присутствовали родители погибшего солдата - отец Ербол Кунтинов и мать Асия Баркулова. Отец солдата попытался заявить ходатайство об отложении заседания, но суд не выслушал его.

Отец погибшего в начале судебного заседания попросил перенести заседание, но судья, не дав ему возможности заявить ходатайство, удалил его из зала, посчитав это неуважением к суду. В результате заседание так и не состоялось, — пояснил адвокат.

Азамат Сагал выразил недоумение сложившейся ситуацией.

Я не понимаю, зачем создается такая напряженная обстановка. Почему нельзя было спокойно рассмотреть ходатайство и перенести заседание на удобное время для всех сторон?, - заключил адвокат.

Следующее заседание запланировано на завтра, 15 января, в 10:00.

Ранее Азамат Сагал заявлял, что выявил допущенные нарушения законности и просил вышестоящие органы принять меры реагирования по их устранению. Подозреваемый лейтенант, как объяснил адвокат, проходит по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку). Однако, уверяет Азамат Сагал, дело должны были квалифицировать по пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК, так как обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют, что командир взвода убил подчиненного именно из хулиганских побуждений.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Кроме того, отец погибшего в Мангистау солдата потребовал открытого суда. Он заявил, что не верит в случайную смерть сына. Мужчина также попросил привлечь к ответственности медиков.

Адвокат потерпевшей стороны ранее поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.

Позже журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом погибшего солдата Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела.

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