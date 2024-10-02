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02.10.2024, 13:28

Отец убитого солдата в Актау просит привлечь к ответственности медиков

Происшествия 0 3 281 Алия Шарипова

Некоторые детали происшествия в воинской части МО РК Актау, где командир взвода произвел выстрел из табельного пистолета в рядового, раскрыл отец убитого солдата-срочника Марата Баркулова. Он заявил, что прибывшие на вызов медики скорой помощи могли спасти его сына, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Его погрузили в автомобиль офицера, повезли в город. Их встретила «скорая». Я хочу, чтобы эти врачи тоже понесли ответственность. Не просто выговор, а чтобы их убрали с работы - медиков, которые были на скорой помощи. Ребята мне сказали: «Дядя Ербол, они подошли, спросили - «а что случилось, кто он, сколько ему лет?». То есть они вообще никакую медицинскую помощь не оказали. А мой ребенок 30-40 минут мучился! Это очень болезненная смерть – выстрел в лицо! Попали в щеку, пуля вышла с задней части затылка, то есть мозг работал, мозг все понимал. Я не представляю, как ему было больно, - говорит он на видео.

Ролик опубликовал Ермухамет Ертысбаев в TikTok, он активно вирусится в Сети.

Напомним, трагедия произошла 7 сентября. Известно, что командир взвода одной из воинских частей МО РК Актау произвел выстрел из табельного пистолета в рядового Марата Баркулова. В результате ранения солдат умер по пути в больницу. Западное региональное военно-следственное управление начало досудебное расследование по факту умышленного убийства – часть 1 статьи 99 УК РК.

В Минобороны заверили, что виновные лица будут привлечены к строгой ответственности, а семье погибшего военнослужащего окажут всестороннюю помощь.

Родственники проводили Марата Баркулов в последний путь 10 сентября. Похороны прошли в родном селе Самарское.

Ранее Lada.kz публиковала подборку о других трагических случаях, произошедших среди солдат-срочников в Мангистауской области.

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