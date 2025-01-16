Срочник погиб в Мангистау: подсудимый направлял оружие и на других солдат

Сегодня, 15 января, в рамках судебного заседания по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова были раскрыты подробности событий того дня, сообщает Zakon.kz .

Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова.

Zakon.kz сообщает, что в суде допросили военнослужащих бригады морской пехоты. Они поделились известной им информацией по делу. Свидетель Нурали Максутов рассказал, что бывший командир взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» министерства обороны Дамир Досов перед смертельным выстрелом направлял пистолет и на других сослуживцев.

В палатке дежурного Досов направлял оружие на срочника-сержанта Ельжана Балтабаева. Сам Балтабаев мне об этом сказал 7 числа. Также Досов направлял оружие и на еще одного солдата, - сказал Нурали Максутов.

Старший офицер регионального командования «Запад» Абдувахид Садиков, занимавший должность начальника полевых сборов, был освобожден от должности после трагического инцидента с гибелью военнослужащего. Он рассказал, что молодой лейтенант Дамир Досов прибыл в часть после завершения обучения в вузе. Во время беседы в его кабинете командир предложил Дамиру Досову занять должность командира взвода.

В суде начальник штаба бригады Багдат Майлиев рассказал, что во время передачи оружия для боевого дежурства Дамиру Досову он и другие военнослужащие предупреждали его не играть с оружием и не вынимать его без необходимости.

Багдат Майлиев отметил, что спрашивал у Дамира Досова, можно ли ему доверить пистолет, на что тот ответил уверенно: «Так точно».

Напомним, вчера 14 января, состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Однако оно закончилось, так и не начавшись. Корреспондент Lada.kz переговорила с адвокатом потерпевшей стороны Азаматом Сагал. Он выразил обеспокоенность предвзятым отношением суда к потерпевшей стороне.

Ранее Азамат Сагал заявлял, что выявил допущенные нарушения законности и просил вышестоящие органы принять меры реагирования по их устранению. Подозреваемый лейтенант, как объяснил адвокат, проходит по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку). Однако, уверяет Азамат Сагал, дело должны были квалифицировать по пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК, так как обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют, что командир взвода убил подчиненного именно из хулиганских побуждений.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Кроме того, отец погибшего в Мангистау солдата потребовал открытого суда. Он заявил, что не верит в случайную смерть сына. Мужчина также попросил привлечь к ответственности медиков.

Адвокат потерпевшей стороны ранее поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.

Позже журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом погибшего солдата Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела.

Также Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, произошедших среди срочников в Мангистау.