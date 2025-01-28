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27.01.2025, 19:01

Пожар произошел в одном из жилых комплексов Актау. ВИДЕО

Происшествия 0 1 650 Лиана Рязанцева

Пожар произошёл в жилом комплексе «Green Plaza», расположенном в 17 микрорайоне. В целях безопасности из дома эвакуировались 47 человек. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Сегодня, 27 января, примерно в 18:20 часов, произошёл пожар в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне.

Момент пожара попал на видео. На кадрах видно, как из одной из квартир вырываются густые черные клубы дыма.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что на балконе в четырехкомнатной квартире, расположенной на 10 этаже, произошел пожар.

Произошло возгорание домашних принадлежностей на площади 40 квадратных метров. Общая площадь квартиры 90 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:38 часов. До прибытия подразделения 47 жильцов самостоятельно покинули здание, из них 16 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС. 

Ранее Lada.kz писала о пожаре в одной из квартир дома №7, расположенного в 33 микрорайоне. Подробнее по ссылке.

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