Вор-рецидивист задержан в Актау за кражу мобильных телефонов

В Актау задержали рецидивиста, подозреваемого в краже четырех мобильных телефонов. Подробности сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления полиции Актау, 25 января 2025 года задержан 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи.

Установлено, что подозреваемый причастен к краже четырех мобильных телефонов в одном из кафе Актау. Подозреваемый признан фигурантом уголовного дела, изъяты вещественные доказательства, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным полиции, выяснилось, что задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям.