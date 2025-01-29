Вор-рецидивист задержан в Актау за кражу мобильных телефонов

В Актау задержали рецидивиста, подозреваемого в краже четырех мобильных телефонов. Подробности сообщили в пресс-службе полиции региона.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления полиции Актау, 25 января 2025 года задержан 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи.
Установлено, что подозреваемый причастен к краже четырех мобильных телефонов в одном из кафе Актау. Подозреваемый признан фигурантом уголовного дела, изъяты вещественные доказательства, - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным полиции, выяснилось, что задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям.
Так, 4 декабря 2024 года он совершил кражу мобильного телефона, денежных средств и других ценностей из одного из магазинов Актау. На данный момент подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, - заключили в полиции региона.
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