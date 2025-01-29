Табачному контрабандисту в Актау «светит» 10 лет тюрьмы

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В ведомстве сообщили, что Актауский городской суд приговорил мужчину к 10 годам колонии за создание и руководство преступной группой.

С 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляла через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге.

Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Азербайджана в апреле прошлого года.

Остальные члены группировки ранее уже были привлечены к различным видам наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Актауском городском суде корреспонденту Lada.kz сообщили, что осужденный подал апелляцию. На сегодня, 29 января, она находится на рассмотрении.