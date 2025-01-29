Табачному контрабандисту в Актау «светит» 10 лет тюрьмы

Руководителя преступной группы приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Главная транспортная прокуратура РК.
В ведомстве сообщили, что Актауский городской суд приговорил мужчину к 10 годам колонии за создание и руководство преступной группой.
С 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляла через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге.
Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Азербайджана в апреле прошлого года.
Остальные члены группировки ранее уже были привлечены к различным видам наказания.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В Актауском городском суде корреспонденту Lada.kz сообщили, что осужденный подал апелляцию. На сегодня, 29 января, она находится на рассмотрении.
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