Пьяную скандалистку сняли с рейса в аэропорту Актау

По данным ведомства, 49-летняя жительница Актау находилась в состоянии алкогольного опьянения. В процессе прохождения предполетного досмотра она начала выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и игнорировала их замечания.

Она привлечена к ответственности по двум статьям - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге). Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.