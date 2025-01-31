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31.01.2025, 14:11

Смерть фитнес-тренера в Актау: по каким статьям осудили насильников

Происшествия 0 2 049 Наталья Вронская

Апелляционная судебная коллегия вынесла обвинительный приговор по делу спортсменки Алины Сериковой, покончившей с собой после избиения, похищения и изнасилования пятью мужчинами. В пресс-службе Мангистауского областного суда рассказали, по каким именно статьям проходили все фигуранты уголовного дела.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Сегодня, 31 января, судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении С.Н, Е.А., А.М., У.Ж. и К.Д.

Коллегия, изучив материалы дела, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый – обвинительный.

Судом установлено, что 14 мая 2024 года в 23:00 часов А.М., У.Ж., К.Д. и С.Н. посредством Telegram-канала приобрели психотропное вещество «мефедрон». Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили Алину Серикову, усадив ее в машину. Спустя некоторое время А.М., У.Ж. и К.Д. уехали, оставив потерпевшую с С.Н. и Е.А.

В это время С.Н., угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить «мефедрон», затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера.  

С.Н. и Е.А. удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы. Затем, угрожая насилием, путем вымогательства оформили через банковское приложение на девушку кредит в два миллиона тенге, обналичив их, отпустили потерпевшую. Действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства, - сообщили в пресс-службе.

По приговору судебной коллегии:  

С. Н. признан виновным по части 2 статьи 296 (Незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта), пункту 3 части 3 статьи 125 (Похищение человека), части 4 статьи 299 (Склонение к потреблению психотропного вещества), пункту 2 части 3 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера), пункту 2 части 3 статьи 120 (Изнасилование), пункту 3 части 3 статьи 126 (Незаконное лишение свободы), пунктам 1, 2 части 2 статьи 194 (Вымогательство), пункту 3 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. Ему с применением части 4 статьи 58 уголовного кодекса назначено пожизненное лишение свободы.

Е. А. признан виновным по пункту 3 части 3 статьи 125 (Похищение человека), 28 ч.5-121 ч.3 п.2) (Пособничество в насильственных действиях сексуального характера), 28 ч.5-120 ч.3 п.2) (Пособничество в изнасиловании), пункту 3 части 3 статьи 126 (Незаконное лишение свободы), пунктам 1, 2 части 2 статьи 194 (Вымогательство), пункту 3 части 2 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. Ему с применением части 3 статьи 58 уголовного кодекса (...если совокупность уголовных правонарушений включает в себя тяжкое или особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим или путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать двадцать лет) назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет.

А. М., У. Ж., и К. Д. признаны виновными по части 2 статьи 296 (Незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта), пункту 3 части 3 статьи 125 (Похищение человека), пункту 3 части 2 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. С применением части 3 статьи 58 уголовного кодекса каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Кроме того, в отношении У. Ж. с применением части 3 статьи 58 и частей 1, 4 статьи 60 УК РК, с учетом предыдущей судимости окончательно назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы.

С подсудимых в солидарном порядке в пользу потерпевшего Ж. взысканы материальный ущерб в сумме 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 000 000 тенге.

Напомним, сегодня, 31 января, был оглашен апелляционный приговор по делу погибшей Алины Сериковой. Подробности, фотографии и видео – по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
camel
camel
Почему "Лада" в статье пишет инициалы? С.Н, Е.А., А.М., У.Ж. и К.Д. ? а не настоящие имена? Пока люди не осуждены, понятно, можно скрывать имена. Но когда прошел суд, преступники получили приговор, почему "Лада" "стесняется" назвать их поименно? Там влиятельные? или криминальные? родственники? Вас тоже запугали?
31.01.2025, 19:17
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