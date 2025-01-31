Смерть фитнес-тренера в Актау: по каким статьям осудили насильников

Апелляционная судебная коллегия вынесла обвинительный приговор по делу спортсменки Алины Сериковой, покончившей с собой после избиения, похищения и изнасилования пятью мужчинами. В пресс-службе Мангистауского областного суда рассказали, по каким именно статьям проходили все фигуранты уголовного дела.

Фото: Lada.kz

Сегодня, 31 января, судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении С.Н, Е.А., А.М., У.Ж. и К.Д.

Коллегия, изучив материалы дела, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый – обвинительный.

Судом установлено, что 14 мая 2024 года в 23:00 часов А.М., У.Ж., К.Д. и С.Н. посредством Telegram-канала приобрели психотропное вещество «мефедрон». Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили Алину Серикову, усадив ее в машину. Спустя некоторое время А.М., У.Ж. и К.Д. уехали, оставив потерпевшую с С.Н. и Е.А. В это время С.Н., угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить «мефедрон», затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. С.Н. и Е.А. удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы. Затем, угрожая насилием, путем вымогательства оформили через банковское приложение на девушку кредит в два миллиона тенге, обналичив их, отпустили потерпевшую. Действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства, - сообщили в пресс-службе.

По приговору судебной коллегии:

С. Н. признан виновным по части 2 статьи 296 (Незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта), пункту 3 части 3 статьи 125 (Похищение человека), части 4 статьи 299 (Склонение к потреблению психотропного вещества), пункту 2 части 3 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера), пункту 2 части 3 статьи 120 (Изнасилование), пункту 3 части 3 статьи 126 (Незаконное лишение свободы), пунктам 1, 2 части 2 статьи 194 (Вымогательство), пункту 3 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. Ему с применением части 4 статьи 58 уголовного кодекса назначено пожизненное лишение свободы.

Е. А. признан виновным по пункту 3 части 3 статьи 125 (Похищение человека), 28 ч.5-121 ч.3 п.2) (Пособничество в насильственных действиях сексуального характера), 28 ч.5-120 ч.3 п.2) (Пособничество в изнасиловании), пункту 3 части 3 статьи 126 (Незаконное лишение свободы), пунктам 1, 2 части 2 статьи 194 (Вымогательство), пункту 3 части 2 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. Ему с применением части 3 статьи 58 уголовного кодекса (...если совокупность уголовных правонарушений включает в себя тяжкое или особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим или путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать двадцать лет) назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет.

А. М., У. Ж., и К. Д. признаны виновными по части 2 статьи 296 (Незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта), пункту 3 части 3 статьи 125 (Похищение человека), пункту 3 части 2 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. С применением части 3 статьи 58 уголовного кодекса каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Кроме того, в отношении У. Ж. с применением части 3 статьи 58 и частей 1, 4 статьи 60 УК РК, с учетом предыдущей судимости окончательно назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы.

С подсудимых в солидарном порядке в пользу потерпевшего Ж. взысканы материальный ущерб в сумме 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 000 000 тенге.

Напомним, сегодня, 31 января, был оглашен апелляционный приговор по делу погибшей Алины Сериковой. Подробности, фотографии и видео – по ссылке.