18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.28
540.05
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.01.2025, 10:35

Пожизненное заключение получил главный фигурант по делу фитнес-тренера в Актау

Происшествия 0 9 143

В Актау завершился апелляционный процесс по делу фитнес-тренера Алины Сериковой, которая была похищена и изнасилована группой мужчин. Пятеро подсудимых получили новые сроки, включая пожизненное наказание, сообщает корреспондент Lada.kz

Фото автора
Фото автора

К пожизненому сроку лишения свободы приговорили главного фигуранта уголовного дела – Нургельды Сейткалиева. Еще одому подсудимому Еркебулану Аманкосу дали 16 лет, а Аралбай Мерей, Жалгас Усенгалиев и Дархан Кулбас получили по 13 лет заключения. 

Также подсудимые должны будут выплатить семье погибшей девушки более 19 миллионов тенге в качестве материальной компенсации и 30 миллионов тенге за моральный ущерб. 

Нужно отметить, что на оглашение решения по апелляции допустили представителей СМИ. 

Впервые за все заседания по апелляции присутствовать разрешили отцу и матери погибшей Алины Сериковой.

После оглашения решения семья девушки и те, кто пришел поддержать, не смогли сдержать слез.

В январе 2025 года общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин.

После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан, в свою очередь, рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.

Нужно также отметить, что апелляцию должны были рассмотреть еще 21 января, однако этого не случилось ввиду неявки защитника одного из подсудимых. Ее перенесли на 27 января – в этот день фигурант по делу отказался от своего адвоката.

Уже 28 января суд сделал заявление о том, почему, кроме Бауыржана Жолжана, на заседание не пускают других ближайших родственников потерпевшей стороны.

Также редакция узнала, что адвокат одного из подсудимых подал заявление на Бауыржана Жолжана.

Автор: Алия Шарипова

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Получили то, что заслужили! Брат девушки просто молодец, пошел до конца. Жаль только, что девушку не вернуть, пусть земля ей будет пухом. Маме желаю пережить эту потерю и здоровья. Город у нас маленький, все равно наказание придет за любое зло, но все равно продолжают вести себя как фашисты.
31.01.2025, 07:12
fox1167
fox1167
Как жаль, что сейчас на зоне изменились все "понятия". Раньше бы эти насильники через пару месяцев стали петушками и до конца срока их петушили и тогда они сами бы расплели шерстяные носки и вздёрнулись
31.01.2025, 06:38
Sara19k
Sara19k
Теперь отслеживайте,чтобы они не претендовали на УДО через 6 лет. С 2023 года 1 день отсидки в СИЗО считается за 2.Значит через 6 лет они убьют еще чью-то дочь!А по моральному ущербу через 2 месяца подавайте на возбуждение уголовного дела по факту не исполнения решения суда о выплате 49 млн тенге.
31.01.2025, 06:11
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй КибойНовости Мира
02.01.2025, 15:40 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...