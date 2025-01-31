Пожизненное заключение получил главный фигурант по делу фитнес-тренера в Актау

В Актау завершился апелляционный процесс по делу фитнес-тренера Алины Сериковой, которая была похищена и изнасилована группой мужчин. Пятеро подсудимых получили новые сроки, включая пожизненное наказание, сообщает корреспондент Lada.kz .

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К пожизненому сроку лишения свободы приговорили главного фигуранта уголовного дела – Нургельды Сейткалиева. Еще одому подсудимому Еркебулану Аманкосу дали 16 лет, а Аралбай Мерей, Жалгас Усенгалиев и Дархан Кулбас получили по 13 лет заключения.

Также подсудимые должны будут выплатить семье погибшей девушки более 19 миллионов тенге в качестве материальной компенсации и 30 миллионов тенге за моральный ущерб.

Нужно отметить, что на оглашение решения по апелляции допустили представителей СМИ.

Впервые за все заседания по апелляции присутствовать разрешили отцу и матери погибшей Алины Сериковой.

После оглашения решения семья девушки и те, кто пришел поддержать, не смогли сдержать слез.

В январе 2025 года общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин.

После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан, в свою очередь, рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.

Нужно также отметить, что апелляцию должны были рассмотреть еще 21 января, однако этого не случилось ввиду неявки защитника одного из подсудимых. Ее перенесли на 27 января – в этот день фигурант по делу отказался от своего адвоката.

Уже 28 января суд сделал заявление о том, почему, кроме Бауыржана Жолжана, на заседание не пускают других ближайших родственников потерпевшей стороны.

Также редакция узнала, что адвокат одного из подсудимых подал заявление на Бауыржана Жолжана.

Автор: Алия Шарипова