Динара Смаилова о смерти спортсменки в Актау: фигуранты уголовного дела были ранее судимы

Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz» рассказала новые подробности о деле погибшей в Актау спортсменки, которая была похищена и изнасилована. Четверо из пяти фигурантов уголовного дела ранее были судимы за тяжкие преступления, сообщила глава фонда.

Скриншот публикации Динары Смаиловой в Instagram

Динара Смаилова высказалась по поводу фигурантов уголовного дела погибшей в Актау Алины Жолжан. По словам президента фонда «НеМолчи.kz», четверо из пяти подсудимых ранее уже имели судимости. В частности, один из них ранее был судим за убийство в 17-летнем возрасте, но вышел на пару лет раньше данного ему срока.

Такая у нас система, при помощи всяческих связей и подобного, эти люди не получают должного наказания или не получают его вовсе. Что потом будут делать такие люди? Только повторять эти же преступления. Один уже был судим за убийство, другие участники также ранее были осуждены за кражу, за порчу имущества, разные статьи у этих парней. Один из них вовсе находился на пробации, и он совершил тяжкое преступление. Людям на пробации нельзя даже алкоголь, а тут человек искал закладки, наркотики. Я рада, что прокуратура выразила протест, направила апелляцию, запросила пожизненный срок для одного из парней и по 15-16 лет остальным. Мы благодарны прокурорам за то, что они борются за эту девушку, - заключила Динара Смаилова.

В фонде сообщили подробности. Так, один из участников преступления, 1991 года рождения, был осужден Мангистауским областным судом в 2009 году за убийство и разбой, приговорен к 15 годам лишения свободы. Однако, Верховный суд РК в сентябре 2009 года изменил ему приговор, снизив срок до 12 лет. В мае 2024 года он совершил жестокое преступление, став одним из обвиняемых по делу Алины.

Второй осужденный, 1996 года рождения, в 2014 году был приговорен специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Мангистауской области к 2 годам лишения свободы за кражу. В 2018 году его приговорили к 4 годам лишения свободы за хулиганство. В мае 2024 года он снова совершил преступление, став одним из главных обвиняемых в деле.

Еще один осужденный, 1996 года рождения, был приговорен в 2022 году Актауским городским судом к одному году условно по обвинению в краже. Однако, в мае 2024 года он снова совершил преступление, оказавшись вновь в числе обвиняемых.

Четвертый соучастник преступления, 2001 года рождения, 16 февраля 2024 года был приговорен к году и 6 месяцам лишения свободы за кражу. Но в мае этого же года, находясь на свободе, совершил преступление снова, став одним из фигурантов дела.

Последний подсудимый, 2003 года рождения является единственным из обвиняемых, кто ранее не имел судимостей.

Динара Смаилова также отметила, что погибшая Алина Жолжан, в свою очередь, была спортсменкой с многолетним стажем и чемпионкой множества соревнований по карате. Об этом она сообщила в ответ на спекулятивные комментарии пользователей Сети, которые стали распространять информацию о том, что девушка была «закладчицей» наркотиков. И якобы именно поэтому привлекла внимание подсудимых.

По словам главы фонда «НеМолчи.kz» в данный момент в Сети наблюдаются попытки очернить имя погибшей девушки. И именно такую версию, как говорит Динара Смаилова выдвинули сами подсудимые в попытке оправдать свои действия.

Уже началась компания, которая порочит честь погибшей, уже начали писать, что, якобы она была закладчицей. Сегодня мы опровергаем эту информацию, это серьёзное обвинение в адрес девушки. Данных комментаторов, которые распространяют эту информацию, мы будем привлекать к ответственности за клевету, будем фиксировать эти комментарии. Это стопроцентная клевета, это доказано в суде, это - версия осужденных, благодаря этой версии они нашли себе оправдание: якобы, они подумали, что она закладчица, мол, она шла с фонариком и искала себе место для закладки, - сказала Динара Смаилова.

Она также подчеркнула, что погибшая являлась чемпионом по карате и много лет занималась спортом: была тренером, готовила группы спортсменов по джиу-джитсу и тхэквондо, участвовала в марафонах. В данный момент, по словам Динары Смаиловой, фонд получает колоссальное количество положительных отзывов о девушке, как от друзей погибшей, так и от спортивного сообщества.

Обращаюсь к спортсменам, к спортивным федерациям, парни и девушки - вы должны встать на защиту погибшей. Еще момент – комментаторы некоторые пишут, мол, она же спортсменка, могла бы защититься, но я вам скажу – спорт, боевые искусства – это не уличная драка. Сейчас этим спекулируют – якобы, она спортсменка и она ничего не сделала – вы хотите сказать, что это было с обоюдного желания? И потом, не сравнивайте – это были пять обдолбанных мужиков, сомневаюсь, что всякий мужчина пойдет против пятерых, еще и под наркотиками, - высказалась глава фонда «НеМолчи.kz».

Напомним, в мае прошлого года молодая женщина упала с высотного дома в 19 микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это «доведением до самоубийства».

В январе этого года фонд «НеМолчи.kz» опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.

Также, брат погибшей Алины Жолжан передал редакции Lada.kz кадры похищения его сестры, запечатленные на уличную камеру видеонаблюдения.