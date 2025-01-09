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09.01.2025, 17:52

Момент похищения девушки из Актау попал на камеры видеонаблюдения

Происшествия 0 1 478 Александр Рыжих

На видео запечатлен момент похищения Алины Жолжан. Кадры с камер видеонаблюдения предоставил брат погибшей девушки.

Кадр видео
Кадр видео

Брат погибшей Алины Жолжан передал редакции Lada.kz кадры похищения его сестры, запечатленные на уличную камеру видеонаблюдения.

По кадрам видно, как девушку пытаются затолкнуть в легковой автомобиль несколько парней. Поначалу им это не удается, однако через некоторое время подъехал еще один автомобиль, из которого вышел парень и помог остальным похитителям.

После этого обе машины покидают место похищения.

Напомним, в мае прошлого года молодая женщина упала с высотного дома в 19 микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это «доведением до самоубийства».

В январе этого года фонд «НеМолчи.kz» опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.

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