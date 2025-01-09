Момент похищения девушки из Актау попал на камеры видеонаблюдения

На видео запечатлен момент похищения Алины Жолжан. Кадры с камер видеонаблюдения предоставил брат погибшей девушки.
Брат погибшей Алины Жолжан передал редакции Lada.kz кадры похищения его сестры, запечатленные на уличную камеру видеонаблюдения.
По кадрам видно, как девушку пытаются затолкнуть в легковой автомобиль несколько парней. Поначалу им это не удается, однако через некоторое время подъехал еще один автомобиль, из которого вышел парень и помог остальным похитителям.
После этого обе машины покидают место похищения.
Напомним, в мае прошлого года молодая женщина упала с высотного дома в 19 микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это «доведением до самоубийства».
В январе этого года фонд «НеМолчи.kz» опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.
Комментарии0 комментарий(ев)