Суицид девушки в Актау: прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным

Прокуратура Мангистауской области внесла апелляционное ходатайство на приговор суда по факту суицида девушки. Ведомство настаивает на ужесточении наказания виновным в произошедшем. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

Фото: стоп кадр из видео

По данным ведомства, в декабре 2024 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области по совокупности преступлений, совершенных в отношении потерпевшей, основному фигуранту назначено 20 лет, а его четверым пособникам - от семи до 8,5 лет лишения свободы.

В свою очередь, прокурор в своих прениях запросил назначить главному фигуранту пожизненное заключение, а другим участникам - от 15 до 16 лет лишения свободы.

В воскресенье, 5 января 2025 года, ввиду несогласия с приговором суда в части квалификации и размера наказаний, прокурор Мангистауской области внес ходатайство согласно позиции, изложенной в судебных прениях. В настоящее время дело находится в суде, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в мае 2024 года в социальных сетях появилась видеозапись с места падения девушки с многоэтажного дома в Актау. Трагедия, по словам очевидцев, произошла 18 мая в доме №40 в 19 микрорайоне. Тогда сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Вчера, 7 января, фонд «НеМолчи.kz» опубликовал новые подробности трагедии.