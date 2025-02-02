Родителей подростков привлекли к ответственности за драку в Актау

В сети появилось видео, на котором двое подростков устроили потасовку, переросшую в драку. Родителей подростков привлекли к ответственности, сообщает полиция Актау.

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Инцидент произошел 31 января 2025 года возле дома №57 в 3 микрорайоне. Двое подростков устроили потасовку средь бела дня на глазах у прохожих.

Сотрудники полиции установили личности подростков и привлекли к ответственности их родителей.

На родителей составлены протоколы по статье 127 КоАП РК. Кроме того, к административной ответственности привлечены и родители подростка, снимавшего происходящее на мобильный телефон, - сообщает полиция.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних сотрудники полиции призывают родителей следить за своими детьми и обращать внимание на их поведение.

Учитывая, что подобные ситуации оказывают негативное влияние на общество, родителям важно проводить профилактические беседы со своими детьми, - отметили в ведомстве.

Для справки: Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего - штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (39 320 тенге).