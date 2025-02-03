Скальная тропа в Актау «трещит по швам»

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Местный житель Альберт Каримов поднял вопрос обрушения на участке Скальной тропы, над которым ведется строительство.

После дождей скала может обвалиться. Причина обрушения – это стройка, которая ведется над местной достопримечательностью, - говорит автор видео.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства ответили, что в целях предупреждения опасности на данной территории установлено ограждение. Проводится работа по установлению обстоятельств.

В ближайшее время планируется проведение конкурсных работ на определение подрядчика для проведения работ по содержанию территории Скальная тропы, - заверили чиновники.

Напомним, в феврале прошлого года произошел обвал камней на Скальной тропе. Видео с последствиями появилось в Сети.



В городском отделе ЖКХ сообщили, что подрядчик, ответственный за работы по благоустройству и обслуживанию Скальной тропы, еще не был определен.



В тот же день место обвала камней временно закрыли.

Работы завершились 21 марта.