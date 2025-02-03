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03.02.2025, 09:34

Скальная тропа в Актау «трещит по швам»

Происшествия 0 6 636 Сергей Кораблев

Из-за возможного обрушения Скальной тропы в Актау чиновники установили ограждение.

Кадр видео
Кадр видео

Местный житель Альберт Каримов поднял вопрос обрушения на участке Скальной тропы, над которым ведется строительство.

После дождей скала может обвалиться. Причина обрушения – это стройка, которая ведется над местной достопримечательностью, - говорит автор видео.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства ответили, что в целях предупреждения опасности на данной территории установлено ограждение. Проводится работа по установлению обстоятельств.

В ближайшее время планируется проведение конкурсных работ на определение подрядчика для проведения работ по содержанию территории Скальная тропы, - заверили чиновники.

Напомним, в феврале прошлого года произошел обвал камней на Скальной тропе. Видео с последствиями появилось в Сети.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что подрядчик, ответственный за работы по благоустройству и обслуживанию Скальной тропы, еще не был определен.

В тот же день место обвала камней временно закрыли

Работы завершились 21 марта.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Космос
Космос
Что там строят, две высотки по 20 (или сколько там) этажей? Кто решил, что рыхлый песчанник может стать опорой или фундаментом для такой нагрузки? Скала "расползается" уже только от строительной вибрации, а что будет при полном возведении? Ожидаемо и уде даже очевидно, что будут большие проблемы... Никто не желает остановить трагедию? Да вряд ли найдуйтся покупатели на такое жильё с сомнительной репутацией...
04.02.2025, 02:53
Кинст
Кинст
Наверное в советское время одни дураки были, что запрещали там всякой строительство.
03.02.2025, 06:34
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