Фургон сгорел на трассе в Мангистау

Происшествие с горением фургона произошло у села Жетыбай. Подробности инцидента предоставили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото: кадр видео

По данным спасателей, информация о пожаре поступила 3 февраля в 21:32 часов. На распространившемся в социальных сетях видео водитель из последних сил пытается потушить уже почти сгоревший автомобиль.

На место выехали 10 огнеборцев на трех единицах спецтехники.

Тентованный фургон «ГАЗель» 3302, 2012 года выпуска, сгорел полностью.

Пострадавших нет.

На автомобиле был установлен 130-литровый баллон.

Причины инцидента выясняются.

Напомним, на прошлой неделе в Бейнеу на автодороге полностью сгорела «легковушка».