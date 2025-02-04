Более 10 экипажей полиции прибыло в 22 микрорайон Актау

Очевидцы сообщают о скоплении спецтранспорта сегодня, 4 февраля, в одном из дворов 22 микрорайона.

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По сообщению очевидцев, сегодня, 4 февраля, примерно в 13:00 часов к дому №31 прибыло более 10 экипажей полиции.

Что происходит на месте, не сообщается.

В департаменте полиции Мангистауской области пока не комментируют ситуацию. В ведомстве пообещали дать официальную информацию позже.

В пресс-службе региональной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что в 13:30 часов им поступил вызов с места событий, однако пока подробностей предоставить не могут.

Корреспондент Lada.kz направился на место происшествия для установления обстоятельств произошедшего.