Не вернул 6 миллионов тенге: должник из ВКО скрывался в Актау

Сотрудники миграционной службы департамента полиции ВКО установили местонахождение мужчины, который с апреля прошлого года уклонялся от выплаты долга в размере более шести миллионов тенге, передает Sozmedia.kz .

Фото с сайта pkzsk.info

По данным полиции, житель области занял деньги у знакомого на развитие бизнеса, однако его предпринимательская идея оказалась неудачной, и долг остался неоплаченным. После объявления в розыск сотрудники миграционной службы установили, что он находится в Актау.

Теперь взысканием задолженности займутся компетентные органы.

В полиции напоминают, что за уклонение от исполнения исполнительных документов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Отмечается, что в 2024 году восточноказахстанские стражи порядка разыскали более 40 человек, скрывавшихся от уплаты долгов.