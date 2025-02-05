Две ОПГ «накрыли» в Актау с начала года

Факты организации и участия двух преступных групп (ОПГ) в сбыте наркотиков подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото департамента полиции региона

За январь этого года в регионе зарегистрировано 58 наркоправонарушений, в частности, семь фактов сбыта наркотиков, один факт рекламы наркотиков, два факта организации и участия в преступной группировке (ОПГ), занимающихся сбытом наркотиков, а также 48 различных уголовных наркопроступков.



Из незаконного оборота изъято свыше 311 килограммов различных наркотических средств, среди которых марихуана (301 кг), опий (10 кг), синтетические наркотики (27 гр) и трамадол (130 гр).

В ходе рейдовых мероприятий с участием молодежных движений и волонтеров выявлено и закрашено 56 граффити-надписей с рекламой различных наркомагазинов.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов и мессенджера Telegram через информационную систему «Кибернадзор» заблокированы 65 ссылок на наркомагазины.

По линии профилактики употребления запрещенных веществ среди молодежи и населения проведено 85 мероприятий. Охват людей составил 5 740 человек.

Мы призываем всех граждан не вовлекаться в наркобизнес и не употреблять наркотики, ведь даже один неверный шаг может лишить свободы и здорового будущего для вас и ваших близких, - обратились в ведомстве.

Департамент полиции сообщает о работе Telegram-бота «Stop Synthetic Mangystau», куда можно анонимно сообщить об известных фактах, связанных с наркотиками, с приложением фото- и видеоматериалов. Оказать содействие в информировании о случаях употребления или распространения синтетических наркотиков просит руководитель общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов.