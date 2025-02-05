Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Актау

В Актау в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека, среди которых один несовершеннолетний. О состоянии пострадавших рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

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Авария произошла сегодня, 5 февраля, на дороге у дома №32 в 19 микрорайоне. Вызов в "скорую" поступил в 09:03 часов.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что в ДТП пострадали трое человек, один из которых несовершеннолетний.

Трое пострадавших – 26-летняя женщина и 13-летний мальчик – были доставлены в приемное отделение областной больницы. Кроме того, 21-летний мужчина прошел осмотр на месте происшествия и, учитывая его удовлетворительное состояние, госпитализации не потребовалось, - сообщили в пресс-службе.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на трассе Жанаозен - Актау. Детали по ссылке.