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05.02.2025, 15:53

Гибель сотрудника ТОО «West Oil Software» в Мангистау: возбуждено уголовное дело

Происшествия 0 2 240 Лиана Рязанцева

По факту гибели работника ТОО «West Oil Software» ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение охраны труда». Об этом ообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

В полиции региона сообщили, что по факту гибели сотрудника ТОО «West Oil Software» ведется расследование.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначена экспертиза, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Согласно части 3 статьи 156 УК РК – "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились родственники Алмаса Курпегулова, который трагически погиб 28 января на рабочем месте. Трагедия произошла днем на производственной территории. Алмаса посадили за руль погрузчика, чтобы поднять 12-метровые арматуры, однако в процессе работы они обрушились на технику. В результате он погиб на месте. Алмас работал в ТОО «West Oil Software» слесарем по ремонту автомобилей, и его не имели права допускать к управлению данным транспортным средством. По словам родственников, причиной несчастного случая стало халатное отношение руководства компании к вопросам охраны труда, а также игнорирование служебных обязанностей и нарушение должностных инструкций.

В департаменте государственной инспекции труда по Мангистауской области сообщили, что ведется расследование, и в настоящее время они не могут предоставить подробности об обстоятельствах происшествия.

 

 

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