Наркотик «клубничный квик» - комментарий полиции Актау

В мессенджерах школьных чатов Актау появилась информация о распространении среди детей нового наркотика, известного как «клубничный квик». В департаменте полиции Мангистау назвали данную информацию фейком.
В мессенджерах жители Актау пересылают друг другу информацию о распространении нового наркотика в городских школах.
Новый наркотик в школах. Родители должны знать об этом наркотике. Это новый наркотик, известный как «клубничный квик». В школах сейчас происходит очень страшная вещь, о которой мы все должны знать. В ходу тип кристаллического метамфетамина, который выглядит как клубничные леденцы (конфеты, которые шипят и «хлопают» во рту). Он также пахнет клубникой, и его раздают детям на школьных дворах. Они называют его клубничным метамфетамином или клубничным квиком. Дети глотают его, думая, что это конфеты, и их срочно отправляют в больницу в тяжелом состоянии. Он также бывает со вкусом шоколада, арахисового масла, колы, вишни, винограда и апельсина. Пожалуйста, объясните своим детям, что не следует брать конфеты от незнакомцев и даже не следует брать конфеты, которые выглядят так, от друга (которому, возможно, дали их, и он подумал, что это конфеты), и немедленно отнести все учителю, директору и т. д. Перешлите это письмо как можно большему количеству людей (даже если у них нет детей), чтобы мы могли повысить осведомленность и, надеемся, предотвратить любые трагедии, - говорится в сообщении.
Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службе департамента полиции региона. Там заявили, что данная информация является фейком.
Призываем граждан сохранять спокойствие и не пересылать непроверенные сообщения. Настоятельно рекомендуем обращаться только к официальным источникам для получения достоверной информации, - заявили в ведомстве.
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