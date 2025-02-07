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07.02.2025, 09:51

Наркотик «клубничный квик» - комментарий полиции Актау

Происшествия 0 4 654 Лиана Рязанцева

В мессенджерах школьных чатов Актау появилась информация о распространении среди детей нового наркотика, известного как «клубничный квик». В департаменте полиции Мангистау назвали данную информацию фейком.

Фото из рассылки
Фото из рассылки

В мессенджерах жители Актау пересылают друг другу информацию о распространении нового наркотика в городских школах.

 

Новый наркотик в школах. Родители должны знать об этом наркотике. Это новый наркотик, известный как «клубничный квик». В школах сейчас происходит очень страшная вещь, о которой мы все должны знать. В ходу тип кристаллического метамфетамина, который выглядит как клубничные леденцы (конфеты, которые шипят и «хлопают» во рту). Он также пахнет клубникой, и его раздают детям на школьных дворах. Они называют его клубничным метамфетамином или клубничным квиком. Дети глотают его, думая, что это конфеты, и их срочно отправляют в больницу в тяжелом состоянии. Он также бывает со вкусом шоколада, арахисового масла, колы, вишни, винограда и апельсина. Пожалуйста, объясните своим детям, что не следует брать конфеты от незнакомцев и даже не следует брать конфеты, которые выглядят так, от друга (которому, возможно, дали их, и он подумал, что это конфеты), и немедленно отнести все  учителю, директору и т. д. Перешлите это письмо как можно большему количеству людей (даже если у них нет детей), чтобы мы могли повысить осведомленность и, надеемся, предотвратить любые трагедии, - говорится в сообщении.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службе департамента полиции региона. Там заявили, что данная информация является фейком.

Призываем граждан сохранять спокойствие и не пересылать непроверенные сообщения. Настоятельно рекомендуем обращаться только к официальным источникам для получения достоверной информации, - заявили в ведомстве.

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