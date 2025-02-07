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07.02.2025, 13:49

Экс-заместителя акима Актау объявили в розыск

Происшествия 0 12 275 Лиана Рязанцева

Информацию о розыске разместили на сайте органов правовой статистики и специальных учетов.

 

Фото предоставлено городским акиматом
Фото предоставлено городским акиматом

Информация появилась на сайте два дня назад. Сообщается, что в розыск Тимура Садвакасова объявил суд. Розыск ведет департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области.

По данным сайта Zakon.kz, в декабре 2024 года в Петропавловске суд присяжных вынес оправдательный вердикт по делу совладельца и исполнительного директора компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, его сына – директора ТОО «Обуховский горно-обогатительный комбинат», которых обвинили в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами. Долгалева также обвиняли в покушении на дачу взятки через подстрекателей. По этому же делу проходил и Тимур Садвакасов, которого обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.

Заместителем акима Актау Тимур Садвакасов был назначен 18 февраля 2019 года.

Садвакасов Тимур Хабдуллаевич родился в 1983 году.

Окончил высшую школу права «Әдiлет» (юрист) и Кокшетауский институт экономики и менеджмента (бакалавр финансов).

До назначения на должность заместителя акима города работал заместителем руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

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