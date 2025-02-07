Драка из-за парковочного места произошла между мужчиной и женщиной в Актау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Валентина М. Она рассказала, что ее избил сосед по дому из-за парковочного места. В полиции региона сообщили, что мужчина подал встречное заявление на женщину, утверждая, что она сбила его автомобилем. По факту конфликта возбуждено уголовное дело.

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Жительница Актау рассказала, что инцидент произошел вечером 5 февраля 2025 года на парковке возле 6 дома в в 6 микрорайоне.

Я припарковалась, и вдруг на меня налетает мужчина, кричит, что я неправильно поставила машину. Начинает ругаться, я вижу, что он не в адеквате. Хотела перепарковаться, но он не давал. Затем он открыл дверь моей машины и избил меня. Я сразу же вызвала полицию и написала заявление, — рассказала Валентина.

Женщина сообщила, что напавший на нее мужчина оказался ее соседом — они живут в одном подъезде, но на разных этажах. По ее словам, ранее у них не было конфликтов.

Валентина обратилась в СМИ с просьбой помочь найти свидетелей ее избиения.

Никто не хочет заниматься расследованием. Я сама хожу по соседним зданиям и ищу записи с видеокамер. Уже нашла видео и передала его в полицию. Однако, складывается впечатление, что дело пытаются замять — даже соседей не опросили, хотя кто-то мог видеть происходящее из окна. Поэтому я обращаюсь к водителям, которые были свидетелями инцидента: прошу предоставить записи с видеорегистраторов на мой номер телефона: 8 771 588 77 76. В тот вечер на стоянке было много машин. Я боюсь, что дело замнут, потому что этот неадекватный мужчина кричал, что «купит всю полицию», — отметила жительница Актау.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу полиции региона. Там сообщили, что дело приняло неожиданный поворот, так как мужчина подал встречное заявление на женщину.