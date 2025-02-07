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07.02.2025, 17:05

Драка из-за парковочного места произошла между мужчиной и женщиной в Актау

Происшествия 0 4 269 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Валентина М. Она рассказала, что ее избил сосед по дому из-за парковочного места. В полиции региона сообщили, что мужчина подал встречное заявление на женщину, утверждая, что она сбила его автомобилем. По факту конфликта возбуждено уголовное дело.

Кадр видео
Кадр видео

Жительница Актау рассказала, что инцидент произошел вечером 5 февраля 2025 года на парковке возле 6 дома в в 6 микрорайоне.

Я припарковалась, и вдруг на меня налетает мужчина, кричит, что я неправильно поставила машину. Начинает ругаться, я вижу, что он не в адеквате. Хотела перепарковаться, но он не давал. Затем он открыл дверь моей машины и избил меня. Я сразу же вызвала полицию и написала заявление, — рассказала Валентина.

Женщина сообщила, что напавший на нее мужчина оказался ее соседом — они живут в одном подъезде, но на разных этажах. По ее словам, ранее у них не было конфликтов.

Валентина  обратилась в СМИ с просьбой помочь найти свидетелей ее избиения.

Никто не хочет заниматься расследованием. Я сама хожу по соседним зданиям и ищу записи с видеокамер. Уже нашла видео и передала его в полицию. Однако, складывается впечатление, что дело пытаются замять — даже соседей не опросили, хотя кто-то мог видеть происходящее из окна. Поэтому я обращаюсь к водителям, которые были свидетелями инцидента: прошу предоставить записи с видеорегистраторов на мой номер телефона: 8 771 588 77 76.  В тот вечер на стоянке было много машин. Я боюсь, что дело замнут, потому что этот неадекватный мужчина кричал, что «купит всю полицию», — отметила жительница Актау.

 

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу полиции региона. Там сообщили, что дело приняло неожиданный поворот, так как мужчина подал встречное заявление на женщину.

Мужчина также подал встречное заявление на женщину, утверждая, что она сбила его на автомобиле. Назначена экспертиза. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РК (Побои), - заявили в полиции.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Jack
Jack
Огромное количество клиентов фитнесс-центра своими огромными машинами заставили дворы всех соседних домов. В вечернее время не то что припарковаться, даже протиснуться между ними трудно. Не соблюдается скоростной режим. Носятся по двору на своих турботачанках, лавируя между детьми во дворе. Если уж привлекают такое количество народа - нужно создавать условия для парковки и лежачих полицейских наставить несколько штук. Бардак страшный.
07.02.2025, 17:09
fox1167
fox1167
"избил сосед по дому из-за парковочного места. "------Как минимум, два свободных места в одном ряду (сразу при въезде и возле жёлтой машины) вижу на кадрах. Оба ослепли? Что с людьми происходит?
07.02.2025, 12:18
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