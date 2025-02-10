Водители общественного транспорта в Актау нарушают ПДД

В Актау автолюбители стали свидетелями нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Водителей автобусов привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в управлении полиции Актау.

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Автолюбители стали фиксировать нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта и размещать в социальных сетях. На видеозаписи запечатлено, как водители общественного транспорта вместо того, чтобы следовать согласно дорожной разметке, совершают поворот налево.

В полиции Актау отметили, что закон един для всех, и нарушители привлечены к административной ответственности.

В Актау за нарушение правил дорожного движения привлечены к ответственности водитель общественного транспорта «Yutong м/6 804aq» и «Yutong м/6 108ag». В отношении водителей составлены протоколы по статье 601 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, - сообщили в ведомстве.

Статья 601. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (11 796 тенге).