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10.02.2025, 09:15

Водители общественного транспорта в Актау нарушают ПДД

Происшествия 0 1 704 Лиана Рязанцева

В Актау автолюбители стали свидетелями нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Водителей автобусов привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в управлении полиции Актау.

Кадр видео
Кадр видео

Автолюбители стали фиксировать нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта и размещать в социальных сетях. На видеозаписи запечатлено, как водители общественного транспорта вместо того, чтобы следовать  согласно дорожной разметке, совершают поворот налево.

В полиции Актау отметили, что закон един для всех, и нарушители привлечены к административной ответственности.

В Актау за нарушение правил дорожного движения привлечены к ответственности водитель общественного транспорта «Yutong м/6 804aq» и «Yutong м/6 108ag». В отношении водителей составлены протоколы по статье 601 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, - сообщили в ведомстве.

Статья 601. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (11 796 тенге).

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Господа ДПСники и Сергекники обратите внимание что творят водители автобусов. Основная масса таких шумахеров трогаясь с остановки сразу вылазят в левый ряд, а перед светофором на этой же прямой начинают нагло лезть в правый ряд не обращая внимания что в мертвой зоне находятся другие участники движения я не понимаю они что думают что едут за рулем личного автомобиля? Это безобразие творится по городу сплошь и рядом, Достали уже.
10.02.2025, 12:25
Maximus
Maximus
Вождение на дорогах Актау отдельный вид искусства. Спокойно доехать из точки А в точку Б и не обматерить кого-то это уже редкость.
10.02.2025, 07:11
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