Автомобиль сгорел на трассе Жанаозен – Актау

На трассе Жанаозен - Актау сгорел автомобиль дотла. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.
Сообщение о возгорании автомашины марки Ford Tranzit Van, 2006 года выпуска, поступило на пульт дежурного ДЧС 9 февраля в 18:07.
Возгорание автомобиля произошло на трассе Жанаозен - Актау.
Автомобиль полностью сгорел. В нем был установлен 60-литровый газовый баллон. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.
Момент пожара попал на видео.
Комментарии0 комментарий(ев)