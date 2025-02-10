Автомобиль сгорел на трассе Жанаозен – Актау

На трассе Жанаозен - Актау сгорел автомобиль дотла. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Сообщение о возгорании автомашины марки Ford Tranzit Van, 2006 года выпуска, поступило на пульт дежурного ДЧС 9 февраля в 18:07.

Возгорание автомобиля произошло на трассе Жанаозен - Актау.

Автомобиль полностью сгорел. В нем был установлен 60-литровый газовый баллон. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.

Момент пожара попал на видео.