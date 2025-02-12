Раздача бесплатных донеров обернулась давкой в пригороде Актау. Видео

Руководство кафе, расположенного в Мунайлинском районе, устроило акцию по бесплатной раздаче донеров, суши и роллов, которая вызвала столпотворение у заведения. Успокаивать и призывать к порядку жителей населенного пункта прибыли стражи порядка.

Иллюстративное фото: Pixabay

В Сети появилось видео, на котором акция по бесплатной раздаче еды в селе Кызылтобе-2 вызвала ажиотаж. На место событий прибыли полицейские, которые были вынуждены по громкой связи просить собравшихся успокоиться.

Как было установлено стражами порядка, организатором мероприятия был владелец одного из кафе – он устроил мероприятие вечером 11 февраля.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с предпринимателем проведена профилактическая беседа. По признанию владельца точки общепита, он не предполагал, что акция обернется такими последствиями.

В связи с большим скоплением людей и во избежание возможных инцидентов и правонарушений место раздачи бесплатной еды было изменено. В дальнейшем такие ситуации не повторятся. Приношу свои извинения, - обратился владелец заведения.

Напомним, ранее в регионе произошла давка из-за раздачи бесплатных наушников, чехлов и стекол для смартфонов. Ее участниками стали дети. Подробнее по ссылке.