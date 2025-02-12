18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.02.2025, 12:08

Раздача бесплатных донеров обернулась давкой в пригороде Актау. Видео

Происшествия 0 4 173 Сергей Кораблев

Руководство кафе, расположенного в Мунайлинском районе, устроило акцию по бесплатной раздаче донеров, суши и роллов, которая вызвала столпотворение у заведения. Успокаивать и призывать к порядку жителей населенного пункта прибыли стражи порядка.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Сети появилось видео, на котором акция по бесплатной раздаче еды в селе Кызылтобе-2 вызвала ажиотаж. На место событий прибыли полицейские, которые были вынуждены по громкой связи просить собравшихся успокоиться.

Как было установлено стражами порядка, организатором мероприятия был владелец одного из кафе – он устроил мероприятие вечером 11 февраля.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с предпринимателем проведена профилактическая беседа. По признанию владельца точки общепита, он не предполагал, что акция обернется такими последствиями.

В связи с большим скоплением людей и во избежание возможных инцидентов и правонарушений место раздачи бесплатной еды было изменено. В дальнейшем такие ситуации не повторятся. Приношу свои извинения, - обратился владелец заведения.

Напомним, ранее в регионе произошла давка из-за раздачи бесплатных наушников, чехлов и стекол для смартфонов. Ее участниками стали дети. Подробнее по ссылке.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
что говорить про Актау, если в 2023 году в Астане народ разграбил живописную сельскохозяйственную выставку в рамках Дней культуры Таджикистана. Пока одни казахи просто наслаждались видами, другие разворовывали представленные на ярмарке фрукты и овощи. Кто-то собирал их для себя, а кто-то даже на продажу. Также известно, что вандалы ломали ярмарочные навесы, прилавки. https://vkvideo.ru/video-200432135_456244477?ref_domain=utyug.info вандализм и низкая культура отдельных особей это проблема Казахстана
12.02.2025, 12:36
fox1167
fox1167
Дикари голодные
12.02.2025, 07:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...