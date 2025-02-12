Все ради любимой: житель Актау «заминировал» аэропорт и получил срок

Суд признал жителя Актау виновным в ложном сообщении об акте терроризма и назначил наказание в виде лишения свободы. Как было установлено, на такие действия мужчина пошел ради чувств к любимой. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского суда.

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По материалам дела, местный житель в состоянии алкогольного опьянения, желая помешать отъезду своей сожительницы, позвонил по номеру «102» и сообщил об установке взрывных устройств в международном аэропорту и морском порту Актау.

С целью проверки объектов было приостановлено движение всех автотранспортных средств, из зданий эвакуированы люди. При досмотре международного аэропорта и морского порта Актау никаких взрывчатых веществ и боеприпасов не было выявлено, - сообщили в суде.

В результате своими умышленными преступными действиями мужчина причинил материальный ущерб морскому порту и международному аэропорту Актау, областной Станции скорой медицинской помощи, департаментам по ЧС и полиции региона, размер которого составил порядка 1 миллиона тенге.

Прокурор просил лишить свободы подсудимого на два года и шесть месяцев. Сторона защиты просила оправдать нарушителя, представители потерпевших – назначить наказание по закону и взыскать причиненный ущерб.

Вина подсудимого была доказана признательными показаниями, показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Смягчающим обстоятельством признано чистосердечное раскаяние, отягчающим – совершение правонарушения в алкогольном опьянении.

Подсудимый признан виновным по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 1 января 2022 года в полицию поступило ложное сообщение о заминировании зданий международного аэропорта Актау и Актауского морского торгового порта. В оперативном порядке были подняты все службы государственных органов области. Проведена эвакуация граждан и персонала.