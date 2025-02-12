Житель Актау отдал мошеннику 21 миллион тенге за несуществующую квартиру

Аферист сообщил своему знакомому о возможности приобретения четырехкомнатной квартиры в новостройке и, взяв с него 21 миллион тенге, скрылся в другом регионе. Позже мошенника задержали и осудили в Актау. Об этом сообщает прокуратура Мангистауской области.

Фото с сайта informugra.ru

Пользуясь доверием, преступник убедил знакомого передать ему 21 миллион тенге, с помощью которых он поможет приобрести четырехкомнатную квартиру в новостройке. Получив деньги, злоумышленник уехал в другой регион.

В ходе следствия вина афериста в совершении мошенничества в особо крупном размере была доказана.

Актауский городской суд 16 января 2024 года признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество), и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Призываем жителей и гостей города быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников, - обратились в прокуратуре.

Напомним, в 2022 году мошенница, обещав продать квартиру за 15 миллионов 500 тысяч тенге, получила один миллион 300 тысяч тенге наличными от потерпевшего. Женщина обманула мужчину, не выдав ни ключа от квартиры, ни возвратив первоначальный платеж.