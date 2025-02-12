Доброе соседство: жильцы многоэтажки в Актау помогли женщине с дочкой выбраться из горевшей квартиры

Жильцы дома №20 в 33 микрорайоне помогли женщине и ее несовершеннолетней дочери выбраться из задымленной квартиры и сами ликвидировали пожар. Подробности спасательной операции рассказала Айнур Елешева, диспетчер «ОСИ», в котором состоят владельцы квартир.

Фото предоставила диспетчер «ОСИ» Айнур Елешева

Как рассказала Айнур Елешева, вчера, 11 февраля, во второй половине дня она находилась в офисе с председателем «ОСИ» Нурмухамедом Мейрбековым, а также ее представителями Амантаем Китаровым, Алматом Нысановым и Нурымом Амановым.

Спустя время женщина заметила дым, валивший из квартиры на третьем этаже жилого комплекса «Аққу». Председатель «ОСИ» вместе с сотрудниками кинулись на помощь. Айнур Елешева в это время звонила в пожарную службу.

Весь коридор на этаже был задымлен. Ребята оперативно зашли в квартиру и смогли ликвидировать пожар своими силами. Пока я бежала на место пожара, звонила по номеру «101». Пожарные и Скорая помощь приехали спустя 10 минут после вызова. Если бы не наши мужчины, то до приезда спасателей квартира бы полностью сгорела. Молодцы!, - поделилась Айнур Елешева.

Как оказалось, все представители «ОСИ» проживают в этом доме и являются соседями.