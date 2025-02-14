В Актау наказали водителей за грубые нарушения ПДД

В Актау к ответственности привлечены водители, допустившие грубые нарушения ПДД. Среди выявленных правонарушений – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, игнорирование требования полиции об остановке, а также преднамеренное создание препятствий для других участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

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Полицейские Мангистауской области опубликовали видеоролик с водителями - нарушителями Правил дорожного движения.

На видеозаписях зафиксировано несколько нарушений, допущенных автовладельцами в течение одного вечера.

Среди выявленных нарушений:

- управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- игнорирование использования внешних световых приборов в темное время суток;

- преднамеренное создание помех другим автомобилям;

- отказ от остановки по требованию полиции.

Водители привлечены к ответственности по статьям 599, 602, 606, 608, 613 КоАП РК, - сообщили в полиции.

Статья 599. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, или 39 320 тенге.

Статья 602. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, или 19 660 тенге.

Статья 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки - влечет штраф в размере десяти МРП, или 39 320 тенге.

Статья 608. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения - влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Статья 613. Невыполнение законного требования сотрудника полиции - влечет штраф в размере сорока МРП (157 280 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.

Напомним, вчера, 13 февраля депутат Сената Марат Кожаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с инициативой ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД.