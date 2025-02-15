Самые распространенные нарушения ПДД в Мангистау

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С начала года до 13 февраля зарегистрировано 53054 административных правонарушения. Больше половины из них составлены за нарушения ПДД.

Так, правоохранители оформили 23 318 протоколов за правонарушение по статье 592 КоАП РК (превышение установленной скорости движения). Это самое распространенное нарушение на дорогах. Еще 2689 протоколов заполнили по статье 593 КоАП РК (несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения). Нарушали и пешеходы – 1816 человек привлекли к ответственности по статье 615 КоАП РК - нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Остальные правонарушения:

ст. 591 КоАП РК (пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией) - 1417 протоколов

ст. 600 (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) - 426 протоколов

ст. 608 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) - 121 протокол.

Департамент полиции напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД для собственной безопасности и безопасности окружающих.

Ранее полицейские опубликовали видеоролик с водителями-нарушителями правил дорожного движения.