18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
518.41
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.02.2025, 09:23

Самые распространенные нарушения ПДД в Мангистау

Происшествия 0 3 268 Ольга Максимова

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, какие правила дорожного движения нарушали водители в регионе.

Фото с сайта optimism.kz
Фото с сайта optimism.kz

С начала года до 13 февраля зарегистрировано 53054 административных правонарушения. Больше половины из них составлены за нарушения ПДД.

Так, правоохранители оформили 23 318 протоколов за правонарушение по статье 592 КоАП РК (превышение установленной скорости движения). Это самое распространенное нарушение на дорогах. Еще 2689 протоколов заполнили по статье 593 КоАП РК (несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения). Нарушали и пешеходы – 1816 человек привлекли к ответственности по статье 615 КоАП РК - нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Остальные правонарушения:

ст. 591 КоАП РК (пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией) - 1417 протоколов

ст. 600 (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) - 426 протоколов

ст. 608 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) - 121 протокол.

Департамент полиции напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД для собственной безопасности и безопасности окружающих.

Ранее полицейские опубликовали видеоролик с водителями-нарушителями правил дорожного движения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...