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15.02.2025, 13:32

Полицейские задержали в Бейнеу разыскиваемого преступника

Происшествия 0 1 493 Ольга Максимова

Министерство внутренних дел продолжает работу по установлению местонахождения разыскиваемых лиц, совершивших различные преступления. Одного из них задержали в Бейнеу, передает Polisia.kz.

Арест. Иллюстративное фото: ИИ freepik.com
Арест. Иллюстративное фото: ИИ freepik.com

На железнодорожной станции «Бейнеу» Мангистауской области задержан гражданин соседнего государства, который разыскивался полицией за совершение кражи. В прошлом году мужчина в составе группы похитил со склада рынка в Атырау товар на 19 млн тенге.

Также были задержаны двое мужчин, находившихся в межгосударственном розыске. В Караганде выявили и задержали подозреваемого в присвоении и растрате чужого имущества. Он, будучи директором филиала одного из ломбардов в Шымкенте, со своими подельниками присвоил и растратил деньги товарищества с ограниченной ответственностью на сумму 1 млрд тенге. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

В Алматы сотрудники криминальной полиции задержали мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере. В ноябре 2023 года злоумышленник под видом предпринимательской деятельности, пообещав потерпевшему хорошую прибыль за участие в тендере, завладел свыше 76 млн тенге и автомобилем «Lexus 570».

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