В жилом доме Актау был найден труп

В Актау в одном из подъездов жилого дома обнаружили мертвого мужчину. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Труп. Иллюстративное фото с сайта progorodsamara.ru

О человеке, лежащем без движения на межлестничной площадке пятого этажа 24 дома шестого микрорайона, 11 февраля сообщили жильцы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что это гражданин без определенного места жительства.

Как сообщили сегодня в департаменте полиции Мангистауской области, смерть мужчины не носит криминальный характер.