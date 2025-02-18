Житель Актау осужден на 7 лет за хранение наркотиков и оружия

У жителя Актау изъято 60 спичечных коробков с марихуаной, два охотничьих ружья и порядка 500 боеприпасов. Подробности предоставили в полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Задержали 42-летнего местного жителя сотрудники управления по противодействию наркопреступности еще в 2024 году в 4 микрорайоне Актау. В его автомобиле «Нива» обнаружили 60 спичечных коробков с марихуаной, два охотничьих ружья и около 500 боеприпасов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РК за незаконное приобретение, перевозку и хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта. Органами следствия по итогам досудебного расследования уголовное дело было передано в суд. В начале февраля текущего года суд вынес приговор, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Актауский городской суд по уголовным делам признал мужчину виновным и назначил ему семь лет лишения свободы.